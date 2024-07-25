Сложность идентификации борцов. Как остановить украинских наци

© РИА Новости . СтрингерВчера 1K прочитали Когда я пишу о проблеме лояльности постукраинского населения, которое (полностью или частично) после СВО войдёт со своими территориями в состав России и получит гражданство, тут же возникает масса людей, интеллектуально оставшихся в детстве и легко, с плеча, решающих сложнейшие вопросы.