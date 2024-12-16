Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, ранее судимый за грабеж, рассказал, что украинское командование приказало ему переодеваться в российскую военную форму и расстреливать мирных жителей Курской области.
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