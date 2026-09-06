Степашин подтвердил борьбу «Динамо» за чемпионство в РПЛ

В воскресном домашнем матче «Динамо» удалось переломить ход встречи благодаря удалению нападающего «Спартака» Александра Джику на 72-й минуте, после того как красную карточку получил форвард «Динамо» Константин Тюкавин.
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