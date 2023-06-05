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Испанский эксперт: цель Евросоюза — победить Россию

Испанский эксперт: цель Евросоюза — победить Россию

Преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо заявила, что ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене.

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