Преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо заявила, что ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене.
Преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо заявила, что ключевым бенефициаром конфликта на Украине являются США, которые получили значительную выгоду как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене.
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