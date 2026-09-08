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Экспорт Китая вырос на 25% на фоне спроса на электромобили и микроэлектронику

Экспорт Китая вырос на 25% на фоне спроса на электромобили и микроэлектронику

Согласно последним статистическим данным, объём экспортных поставок из Китая по итогам августа продемонстрировал стремительный рост на 25% в годовом исчислении, что существенно превысило предварительные прогнозы аналитиков и зафиксировало один из самых высоких показателей профицита торгового баланса.

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