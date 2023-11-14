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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Петербурге изменят правила получения парковочного разрешения для местных жителей

В Петербурге изменят правила получения парковочного разрешения для местных жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября, ФедералПресс. Власти Петербурга разрешат собственнику жилья самому распоряжаться, кому из зарегистрированных в квартире лиц предоставить разрешение на парковочное место в зоне платных парковок.

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