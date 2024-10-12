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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йовица Арсич: «Болельщики ждут от «Енисея» результата после не самого удачного старта»

«Могу сказать, что мы в находимся в оптимальных физических кондициях и готовы показать хорошую игру. С другой стороны, у соперника отличный состав: они усилились и подписали великолепных игроков, один из которых с опытом игры в НБА.

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