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В Ливнах агрессивные подростки угрожают жизни одинокого инвалида

В Ливнах агрессивные подростки угрожают жизни одинокого инвалида

В городе Ливны одинокий инвалид подвергается нападению хулиганов-подростков. Соседи бьют тревогу и не могут добиться от правоохранителей принятия мер.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Как их, кто их воспитывает, этих подонков?! Почему они видят развлечение в унижении слабых? Почему никто не вступится за бедного инвалида? Почему не оштрафуют на крупные суммы родителей этих извергов? Кто из местных девушек потом пойдёт замуж за таких скотов, зная, как они обращаются с беспомощными людьми?!
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