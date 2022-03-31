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Самоликвидация "Приусов": без автомобиля осталась таксомоторная компания

Самоликвидация "Приусов": без автомобиля осталась таксомоторная компания

29 марта в Уссурийске на перекрестке столкнулись два автомобиля "Приус". В результате удара одна легковушка отделалась только мятой дверью, а второй повезло меньше — у нее основательно подпорчен капот, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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