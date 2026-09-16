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Царьград

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"Ничто не мешает": В Британии снова предлагают "Немыслимое". Это будет Третья Мировая война

"Ничто не мешает": В Британии снова предлагают "Немыслимое". Это будет Третья Мировая война

В Британии прозвучал призыв к более прямому участию западных стран в защите Украины. Бывший министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что страны Запада могли бы самостоятельно сбивать русские ракеты и беспилотники, направляющиеся к украинским объектам.

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