Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 036 подписчиков

Катя Лель назвала популярность на Западе песни "Мой мармеладный" успехом России

Катя Лель назвала популярность на Западе песни "Мой мармеладный" успехом России

Давно выпущенная песня завирусилась на стриминговом сервисе Spotify.Певица Катя Лель назвала популярность своего раннего шлягера "Мой мармеладный", который стал вирусным на зарубежном стриминговом сервисе Spotify, победой России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх