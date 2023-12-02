Катя Лель назвала популярность на Западе песни "Мой мармеладный" успехом России

Давно выпущенная песня завирусилась на стриминговом сервисе Spotify.Певица Катя Лель назвала популярность своего раннего шлягера "Мой мармеладный", который стал вирусным на зарубежном стриминговом сервисе Spotify, победой России.
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