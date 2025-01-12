Самый загадочный народ Кавказа: как появились хевсуры

Высоко в горах на восточной окраине Грузии живет малочисленный народ – хевсуры. Они отличаются от своих соседей непривычным смешением обычаев, один из которых явно вызывает ассоциации с западноевропейским рыцарством.
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