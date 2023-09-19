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Слуцкий назвал ложью для оправдания ядерного шантажа речь Зеленского в ООН

Слуцкий назвал ложью для оправдания ядерного шантажа речь Зеленского в ООН

Председатель думского комитета по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что глава Украины Владимир Зеленский для оправдания собственного ядерного шантажа и обстрелов украинскими войсками Запорожской АЭС лжет с трибуны ООН.

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