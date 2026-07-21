ИИ разгоняет спрос: TSMC планирует поднять тарифы на производство чипов

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ведущий мировой контрактный производитель полупроводников, ведёт с заказчиками переговоры о повышении цен на 5-10% — новые тарифы начнут действовать с 2027 года.
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