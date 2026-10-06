Генерал Санчик: в российские войска направили более 1 млн средств поражения

Более одного миллиона средств поражения были направлены в российские войска. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Александр Санчик, его слова передает ТАСС.
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