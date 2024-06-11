Французы высадились в Одессе. Случайное фото выдало боевиков: Срочная эвакуация из Херсона. Ценности вывозятся в Румынию и Польшу – Лебедев

Ничего личного. Просто деньги нужны Франции. Фото: Freepik.comСегодня 8,5K прочитали Автобус с французскими номерами и символикой противника был замечен на Французском бульваре в Одессе по направлению к Музкомедии.
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