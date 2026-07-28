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Газета.ру

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Депутат Вегнер: ученый РАН Никита Зезин умер после избиения

Депутат Вегнер: ученый РАН Никита Зезин умер после избиения

В Екатеринбурге после избиения скончался директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН Никита Зезин.

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