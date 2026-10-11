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Аргументы и Факты

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Axios: Трамп считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное

Axios: Трамп считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное

Президент США Дональд Трамп крайне недоволен Владимиром Зеленским и полагает, что украинский лидер воспринимает американскую помощь как нечто само собой разумеющееся.

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Геннадий Бережнов

Трамп считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное, а что разве не так! Клоун то понимает какую игру ведут США и ЕС и практически руководит ими требуя что ему нужно! Я вам помогаю в борьбе с Россией, так что будьте любезны!