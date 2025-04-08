Трофейная охота. Неуловимый кабан

﻿﻿Мы давно не виделись. Я искал его на краю поля пшеницы и чечевицы. Он перелетал с поля на поле, как темная молния… Не могу сказать, что я был особенно сбит с толку его поисками, поскольку поводов для беспокойства было много: поиски бобров и барсуков были в самом разгаре.