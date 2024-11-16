«Русский Идзумо»: какой вертолетоносец нужен ВМФ РФ

Необходимость наличия в составе современного военно-морского флота некой плавучей платформы, способной нести вертолеты, противолодочные, ударные или ДРЛО, самолеты, истребители, штурмовики или ДРЛО, а также беспилотники, разведывательные и ударные, не вызывает особого сомнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии