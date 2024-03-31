Назад к стабильности: что будет с курсом рубля во II квартале

Курс рубля с начала года был довольно стабильным, показав по итогам квартала околонулевую динамику. Тем не менее в последние несколько недель российская валюта заметно ослабла по отношению к иностранным, особенно к доллару: с 7 марта «американец» укрепился более чем на 2%.
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