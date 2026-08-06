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Наш потерянный мир

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ЦАХАЛ вернул домой 15 израильтян, незаконно пересекших границу с Ливаном

ЦАХАЛ вернул домой 15 израильтян, незаконно пересекших границу с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один случай нарушения границы с Ливаном, когда 15 сограждан сломали пограничное заграждение и перешли с израильской стороны в направлении арабской республики.

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