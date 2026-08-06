ЦАХАЛ вернул домой 15 израильтян, незаконно пересекших границу с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один случай нарушения границы с Ливаном, когда 15 сограждан сломали пограничное заграждение и перешли с израильской стороны в направлении арабской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии