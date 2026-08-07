Любушкин об уходе из «Далласа»: «Не хотел находиться там, где меня не видят в составе. У нас с тренером разные взгляды, я не понимал некоторые решения»

Бывший защитник « Далласа » Илья Любушкин прокомментировал свой обмен в « Нэшвилл ». В прошлом регулярном чемпионате 32-летний россиянин провел 53 матча и набрал 9 (1+8) очков при полезности «плюс 1» и 15:44 в среднем на льду.
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