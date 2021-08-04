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Какие направления подготовки популярны среди абитуриентов 2021 года

Какие направления подготовки популярны среди абитуриентов 2021 года

В вузах Челябинской области продолжается приемная кампания. Пресс-центр «Гранада Пресс» провел пресс-конференцию, посвященную промежуточным итогам приемной кампании в высшие учебные заведения региона.

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