Прогноз погоды в Крыму на 16 апреля 🌤 В Симферополе +21 и малооблачно В Севастополе +17 и облачно с прояснениями В Евпатории +19 и облачно с прояснениями В Черноморском +19 и облачно с прояснениями В Джанкое +18 и облачно с прояснениями В Ялте +17 и малооблачно В Алуште +18 и малооблачно В Керчи +16 и малооблачно В Армянске +18 и облачно с прояснением В Красноперекопске +19 и облачно с прояснением В Бахчисарае +21 и облачно с прояснениями В Феодосии +18 и малооблачно В Судаке +18 и малооблачно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.