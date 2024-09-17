Столтенберг: НАТО консультирует украинскую армию, но не командует ей

Альянс готовит военнослужащих и снабжает ВСУ оружием НАТО и отдельные союзники консультируют Киев, ведут подготовку украинских военнослужащих, поставляют необходимое украинской армии вооружение, однако не командуют Украиной.
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