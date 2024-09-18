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Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой

Закончились съемки третьего сезона «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой

В Москве подошли к концу съемки новых серий многосерийного детектива «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой, Александром Балуевым, Ириной Таранник, Александром Резалиным, Сергеем Перегудовым, Ириной Чериченко и Серафимой Соловьевой.

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