Тренер Попова рассказала о состоянии упавшей на лед фигуристки Симоновой

У упавшей на льду во время выступления фигуристки Марии Симоновой не выявлено серьезных травм. Об этом сообщила тренер по фигурному катанию Бертина Попова в среду, 24 января, ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
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