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Закон, порядок, государство

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В Самарской области сотрудники отделения Госавтоинспекции оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге

Начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Шенталинскому району майор полиции Максим Мирцев совместно со старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения старшим лейтенантом полиции Маратом Зайдуллиным, возвращаясь по автодороге Шентала - Азееево с места ДТП, заметили припаркованный на обочине автомобиль со включенными аварийными сигналами, в салоне транспортного средства кроме водителя находился также пассажир.

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