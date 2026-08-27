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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Боярский: «Зенит» со стандартным мышлением вряд ли бы смог дать отпор мощным европейским клубам. Далеко по уровню игры ушли европейские исполнители»

Народный артист России и болельщик « Зенита » Михаил Боярский поделился мыслями об уровне команды на данный момент.

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