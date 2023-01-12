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Дрэйпер о том, что взял реванш у Хачанова: «В этот раз у меня лучше получилось навязывать свою игру, чем на прошлой неделе»

Британец Джек Дрэйпер прокомментировал победу над Кареном Хачановым в четвертьфинале в Аделаиде – 6:4, 7:6(3).

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