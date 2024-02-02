Часть Горловки после обстрела ВСУ оказалась обесточена

Мэр Горловки Иван Приходько утром в пятницу, 2 февраля, сообщил, что Вооруженные силы Украины ранее сегодня обстреляли Никитовский район города, вследствие чего населенный пункт оказался частично обесточен.
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