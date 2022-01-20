В Минобороны пройдет единый день приемки госзаказа

Назначен единый день приемки гособоронзаказа за 2021 год. Им стал 20 января. В этот день представители предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов доложат министру обороны Сергею Шойгу о выполненном гособоронзаказе за прошлый год.
Назначен единый день приемки гособоронзаказа за 2021 год. Им стал 20 января. В этот день представители предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов доложат министру обороны Сергею Шойгу о выполненном гособоронзаказе за прошлый год.
Свежие комментарии