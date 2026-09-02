Нападение школьницы на учительницу в Красноярском крае. Что известно

Известия В Красноярском крае ученица седьмого класса 1 сентября напала на учительницу физики, попытавшись ударить ее ножом.
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Вот и учи , учитель , вородка .
Поэтому в пединститут никто не хочет поступать
каков поп, таков и приход!
какой министр обласканный властью такая и школа.ЗАШИБИСЬ ученички ,что будет дальше и представить трудно,всё коммунисты им хреновые были,а сами?