Немкин заявил, что покупатель имеет право вернуть товар при отсутствии чека

Покупатели имеют право вернуть товар даже при отсутствии чека. Об этом RT заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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