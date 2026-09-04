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Немкин заявил, что покупатель имеет право вернуть товар при отсутствии чека

Немкин заявил, что покупатель имеет право вернуть товар при отсутствии чека

Покупатели имеют право вернуть товар даже при отсутствии чека. Об этом RT заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).

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