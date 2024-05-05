Кот По информации СМИ, Чубайс займётся в Израиле новыми исследованиями. А именно — изучением российской современности.
Под прикрытием Израиля. Какую цель преследует Центр российских исследований Чубайса в Тель-Авиве?
Комментарии
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Юрий анин
Будут готовить новых либералов, которые потом внедрятся в российское общество и будут рваться к власти? Точно также, как и то поколение молодых реформаторов, к которым принадлежит Чубайс? Центр российских исследований еще только начинает работать, а вопросов уже очень много, есть повод россиянам насторожиться …
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6 час.
Ирина Черных
Вы правы. Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать этому наглому рыжему бесу. (Спаси Господи!)
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6 час.
Михаил Молчев
Так это замечательно, теперь Ржавый и жидов обворует.
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5 час.
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