Под прикрытием Израиля. Какую цель преследует Центр российских исследований Чубайса в Тель-Авиве?

Юрий анин

Будут готовить новых либералов, которые потом внедрятся в российское общество и будут рваться к власти? Точно также, как и то поколение молодых реформаторов, к которым принадлежит Чубайс? Центр российских исследований еще только начинает работать, а вопросов уже очень много, есть повод россиянам насторожиться …