Румыния продолжает удивлять США

Правоохранительные органы Румынии задержали политика Кэлина Джорджеску по пути в избирательную комиссию страны, где он намеревался подать документы для участия в повторных президентских выборах, запланированных на май этого года.
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