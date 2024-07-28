Чистай районы авылларында яшәүче өлкәннәрне шәһәргә медицина тикшерүенә бушлай илтәләр

Чистайның «Балкыш» халыкка комплекслы социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең махсуслаштырылган автомобилендә билгеләнгән график буенча Чистай үзәк район дәваханәсенә диспансеризация һәм профилактик тикшерү уздыру өчен өлкәннәрне китерәләр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии