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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Чистай районы авылларында яшәүче өлкәннәрне шәһәргә медицина тикшерүенә бушлай илтәләр

Чистай районы авылларында яшәүче өлкәннәрне шәһәргә медицина тикшерүенә бушлай илтәләр

Чистайның «Балкыш» халыкка комплекслы социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең махсуслаштырылган автомобилендә билгеләнгән график буенча Чистай үзәк район дәваханәсенә диспансеризация һәм профилактик тикшерү уздыру өчен өлкәннәрне китерәләр.

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