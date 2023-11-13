Афиша: как провести досуг в СЗАО на этой неделе

На Парусном проезде пройдёт космический фестиваль 17 ноября в 13.00 библиотека №230 приглашает всех желающих старше 12 лет на космический фестиваль «Взлёт!», посвящённый 35-летию старта космического корабля многоразового использования «Буран».
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