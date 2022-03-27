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Pазвлекаться сейчас не стыдно, это необходимо, заверила Хакамада

Многие россияне в настоящий момент стесняются устраивать вечеринки и просто радоваться жизни. Известный коуч и писатель Ирина Хакамада посоветовала своим поклонникам не стыдиться того, что им хочется развлекаться и веселиться в эти непростые дни.

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