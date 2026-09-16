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75% остаются толстыми. Врач Егорова раскрыла, как избежать детского ожирения

75% остаются толстыми. Врач Егорова раскрыла, как избежать детского ожирения

Анна Городкова,  Лилия Егорова magnific.com Детское ожирение — это известная проблема современных детей, которая лишь возрастает с годами.

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