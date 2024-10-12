Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп предложил казнить мигрантов за убийство американцев

Трамп предложил казнить мигрантов за убийство американцев

Бывший президент США и кандидат на выборах главы государства в ноябре текущего года Дональд Трамп призвал казнить мигрантов за убийство американца или полицейского.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
По себе пидорок не суди.
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12 час.
М
ММ
«Я призываю к смертной казни любого мигранта, который убивает РОССИЙСКОГО гражданина или сотрудника правоохранительных органов»  ПОДДЕРЖИВАЮ! &quot;применить закон об иностранных врагах, который допускает депортацию из США всех участников иностранных группировок без судебного разбирательства.&quot;- копировать надо хорошие законы! ГосДуре в укор!
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10 час.
Evgenija Palette
Так и будет... Где им, этим холуям жестов &quot;ДОБРОЙ ВОЛИ&quot;...
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5 час.

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