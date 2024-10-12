Трамп предложил казнить мигрантов за убийство американцев

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ММ

«Я призываю к смертной казни любого мигранта, который убивает РОССИЙСКОГО гражданина или сотрудника правоохранительных органов» ПОДДЕРЖИВАЮ! "применить закон об иностранных врагах, который допускает депортацию из США всех участников иностранных группировок без судебного разбирательства."- копировать надо хорошие законы! ГосДуре в укор!