Конгрессвумен Грин призвала проукраинских протестующих отправиться на фронт

Проукраинские протестующие, которые преследовали вице-президента США Джей Ди Вэнса во время его прогулки с дочерью, должны отправиться на Украину на фронт, чтобы доказать свою верность идеям, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
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