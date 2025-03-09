Конгрессвумен Грин призвала проукраинских протестующих отправиться на фронт

Проукраинские протестующие, которые преследовали вице-президента США Джей Ди Вэнса во время его прогулки с дочерью, должны отправиться на Украину на фронт, чтобы доказать свою верность идеям, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.