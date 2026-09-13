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Трамп отказался подтвердить, что США атаковали иранское гражданское судно

Трамп отказался подтвердить, что США атаковали иранское гражданское судно

Информацию об ударе США по иранскому гражданскому судну отказался подтвердить американский президент Дональд Трамп 13 сентября на пресс-конференции в ирландском аэропорту Шаннон.

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