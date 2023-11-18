В свердловской ЛДПР намекнули на участие Слуцкого в президентских выборах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году. Это обсуждают местные партийцы по итогам (возможно, это совпадение) ряда встреч с участием депутата Госдумы Андрея Лугового, рассказал URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии