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Интертат

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Татарстанда тагын бер беспилотникны бәреп төшергәннәр

Татарстанда тагын бер беспилотникны бәреп төшергәннәр https://intertat.tatar/news/tatarstanda-tagyn-ber-bespilotnik-barep-tosergannar-5866171.

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