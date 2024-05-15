Татарстанда тагын бер беспилотникны бәреп төшергәннәр https://intertat.tatar/news/tatarstanda-tagyn-ber-bespilotnik-barep-tosergannar-5866171.
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Татарстанда тагын бер беспилотникны бәреп төшергәннәр https://intertat.tatar/news/tatarstanda-tagyn-ber-bespilotnik-barep-tosergannar-5866171.