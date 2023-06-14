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Глава МИД КНР Цинь Ган: Пекин надеется, что США будут работать над разрешением разногласий

Глава МИД КНР Цинь Ган: Пекин надеется, что США будут работать над разрешением разногласий

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил по телефону госсекретарю США Энтони Блинкену о надежде Пекина на сотрудничество американской стороны в разрешении разногласий.

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