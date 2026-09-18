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24 тысячи крымчан за 4 месяца воспользовались налоговым вычетом по программе семейной выплаты

24 тысячи крымчан за 4 месяца воспользовались налоговым вычетом по программе семейной выплаты

Ваш браузер не поддерживает видео. В их числе и жительница Симферополя Оксана Лунёва. У женщины двое детей, и на полученные деньги семья закупила необходимые товары для школы и спортивной секции.

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