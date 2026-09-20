Минздрав Подмосковья сообщил о 41 пострадавшем и трех погибших при атаке БПЛА

В результате атаки БПЛА на Московскую область пострадал 41 человек, включая шестерых детей. Об этом сообщил региональный Минздрав.
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