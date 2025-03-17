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Царьград

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Трамп аннулирует помилования Байдена, ссылаясь на автоматическую подпись

Трамп аннулирует помилования Байдена, ссылаясь на автоматическую подпись

Дональд Трамп объявил недействительными помилования, выданные Джо Байденом, утверждая, что они подписаны устройством для автоподписей.

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